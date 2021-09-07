Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı
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Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı

Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Su Ürünleri Av Sezonun açılmasıyla beraber Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında küçük boyda İstavrit balığına el konuldu.

Su Ürünleri Av Sezonun açılmasıyla beraber Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında küçük boyda İstavrit balığına el konuldu. 5 kişiye yaklaşık olarak toplam 24 bin TL ceza kesildi.

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 1 Eylül ve ve 6 Eylül tarihleri arasında su ürünleri denetimi yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı. Denetim de, yaklaşık 7 ton ağırlığında küçük boyda İstavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı el konuldu. 4 kişiye küçük boy balık avlamaktan 5 bin 455'er TL, 1 kişiye nakil cezası olarak 2 bin 182 TL olmak üzere toplam olarak 24 bin TL idari para cezası kesildi. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumuna bağışlandı. - İSTANBUL

Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı
Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı
Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı
Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı
Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı
Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Av sezonu açıldı, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler sıklaştı - Haberler
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