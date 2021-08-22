Av sezonu açıldı denetimler sıklaştırıldı
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Av sezonu açıldı denetimler sıklaştırıldı

Av sezonu açıldı denetimler sıklaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri av sezonun açılmasıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri av sezonun açılmasıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av sezonun açılmasıyla birlikte kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada denetimlerini sıklaştırdı. Sahada avlananların belgelerini kontrol eden ekipler 1 kişinin usulsüz olarak avladığını tespit etti. Usulsüz olarak avlandığı tespit edilen kişi hakkında idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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