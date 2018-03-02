Av Köşkü'nde 'Avcılık' Sergisi

Sultan Abdülmecit Han döneminde 'Av Köşkü' olarak yaptırılan ve bugün Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hünkâr Köşkü, çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet'in ilk dönemlerine ışık tutan Hünkâr Köşkü'nün avlusunda senaryolaştırılan sergide insanoğlunun av merakı bilimsel veriler ışığında kronolojik olarak anlatılıyor.

İslam öncesi ve sonrası Türk devletlerinde, Osmanlı'dan bugüne av kültürünün sunulduğu sergide av alanları canlandırıldı. 3 boyutlu av hayvanları, ok hedef minderi, av çadırı maketleri ile görselliği zenginleştirilen sergi, okul grupları ve çocuklar başta olmak üzere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Proje koordinatörlüğünü Sanat Tarihçisi Zehra Anbartepe'nin yaptığı, Bursa Merkez Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği'nin destek verdiği sergide, Türklerde iktidarı sembolize eden, güç göstergesi ve savaş hazırlığı olarak gösterilen avcılık kültürüne ilişkin birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Sergide ayrıca, av köşkleri, avcı padişahlar, avlaklar, avla ilgili betimlemeler, avcı dili ve Bursa'da avcılık gibi konulara da yer veriliyor. Av seferlerine ilişkin ilginç bilgilerin de paylaşıldığı sergide, Türk kültüründe avcılığın değeri gözler önüne seriliyor. 'Av Köşkü'nde Avcılık Üzerine' temalı sergi, haftanın her günü 09.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.