Av Koruma ve Kontrol Faaliyetlerinde Uçangözlü Dönem

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, av koruma ve kontrol faaliyetlerinde uçangözlü döneme geçti. Daha önceden belirli bölgeleri kapalı devre kamera sistemi ile denetlenen Ulubat Gölü, artık kaçak avcılara karşı uçangözler ile havadan denetleniyor.



DKMP Genel Müdürlüğü, Uluabat Gölü (Ramsar Alanı) sulak alanında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ederek kaçak avlanan kişilerin tespit edilmesine yönelik gölün belirli noktalarını sabit kapalı devre kamera sistemi ile izliyordu. Koruma ve kontrol faaliyetlerinde en yeni teknolojileri kullanmaya özen gösteren DKMP, artık uçangözler ile gölü havadan denetlemeye başladı. Av koruma ekiplerine bu denetimleri yaparken jandarma, fahri av müfettişleri ile gönüllü uçangöz pilotları da destek veriyor. Gölün havadan denetimi sırasında kullanılan uçangözler ve destek veren gönüllü uçangöz pilotları, bu uygulamada önemli faydalar sağlıyor. Uçangöz ile sazlık alanda yerleri tespit edilen avcıların yanına koruma ekipleri sürat teknesi ile anında vararak gerekli evrak denetimlerini yapıyor. Evraklarında herhangi bir eksiklik olmayan avcılar avlanmaya devam ederken, 4915 sayılı Kanuna aykırı davrananlara cezai işlem uygulanıyor.



Tabii yaşamı korumak maksadıyla teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Pilot uygulama olarak Ulubat Gölü ramsar alanında başlattığımız uçangözlü bu koruma faaliyetlerinde gönüllü uçangöz kullanıcılarından da faydalandık. Diğer bölgelerimizde de aynı yöntemin kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir bir tabii yaşam tesis etmek ve gelecek nesillere aktarmak. Bu çerçevede tabii hayatı korumak için teknoloji neyi gerektiriyorsa onu uygulayacağız" dedi. - ANKARA