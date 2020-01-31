Av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye hapis cezası
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Av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye hapis cezası

Muğla'nın Milas ilçesinde av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye 10 ay hapis cezası verildi.

31.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:38
Av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye hapis cezası

'nın ilçesinde av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye 10 ay hapis cezası verildi.

Silah sesleri üzerine Güllük Dalyanı'nda inceleme yapan Milas Şefliği'nde görevli av koruma memuru Şaban Ketenci, kaçmaya çalışan avcı A.D'yi yakaladı.

Şüpheli A.D, bu sırada tüfeği almaya çalışan av koruma memurunu iterek suya düşürdü.

Kaçak av yapmaktan tüfeğine el konulan ve 2 bin 500 lira idari ceza uygulanan A.D. hakkında av koruma memurunun şikayeti üzerine "Memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla dava açıldı.

Milas 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada A.D'ye 10 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: AA
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