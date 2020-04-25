Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada
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Kırklareli, Yerel, Haber

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada Korona virüsün ülke geneline yayılması ile 'Evde kal' çağrıları sonrası rahatlayan Kırklareli'deki ormanlık bir alanda rehavete kapılan bir karaca av koruma ekibinin aracına eşlik etti.

25.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:20
Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada

KIRKLARELİ - Korona virüsün ülke geneline yayılması ile 'Evde kal' çağrıları sonrası rahatlayan Kırklareli'deki ormanlık bir alanda rehavete kapılan bir karaca av koruma ekibinin aracına eşlik etti.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan korona virüsün daha fazla yayılmaması için ülke genelinde 'Evde kal' çağrısı yapılarak sıkı tedbirler uygulanıyor. Kırklareli'de bunun üzerine mümkün olmadığı sürece vatandaşların dışarıya çıkmadığı gözlemleniyor.

Bir anda yola atladı

Korona virüs nedeniyle insanlara eve çekilip dışarı çıkmayınca doğa genelindeki ıssız ve sessizlik nedeniyle ormanda bulunan hayvanların daha fazla görülmeye başladı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Av Koruma ve Kontrol Çalışmaları sırasında bir karaca bir anda yola atladı. Ekiplere bir süre eşlik eden karaca bir süre sonra gözlerden kayboldu. Karacanın o anları cep telefonları kameralarına yansıdı.

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada

Kaynak: İHA

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