Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir çiftin, 'Fatmagül' adını verdikleri av köpeği, bir ay önce doğum esnasında annesi ölen 'pitbull' cinsi köpeğe annelik yapıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir çiftin, 'Fatmagül' adını verdikleri av köpeği, bir ay önce doğum esnasında annesi ölen 'pitbull' cinsi köpeğe annelik yapıyor.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Berna Şen çifti, 5 yıl önce aile yakınlarından av köpeği teslim aldı. Çiftin, Fatmagül adını verdikleri av köpeği, bir ay önce doğum sırasında annesi ölen yavru pitbull cinsi köpeğe annelik yapmaya başladı. Kendi 5 yavrusu ile birlikte yavru pitbullu emzirerek sahip çıkan av köpeği, annesi ölen köpeği kendi yavrularından ayırmıyor.

Evlerine aldıkları ve annesiz kalan pitbull cinsi köpeğe, kendi av köpekleri olan Fatmagül'ün huysuzlanmadan annelik yaptığını söyleyen Ali Şen, "Yavru pitbull köpeğimiz bize geldiğinde henüz 10 günlüktü ve gözleri açık değildi. Doğduğundan bu yana hiçbir şey yemediğinden dolayı çok güçsüz ve halsiz bir şekilde bize gelmişti. Beş yıl önce akrabamız tarafından bize verilen ve Fatmagül ismini verdiğimiz köpeğimizin yanına emzirmesi için bıraktığımızda huysuzluk yapmadan direk emzirdi. Yavru pitbull cinsi köpeğimizi ise diğer yavrularından ayırmayan Fatmagül, şu an gayet mutlu ve sağlıklı olarak bizlerle yaşamaya devam ediyor" dedi. - ORDU

Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu
Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu
Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:48:41. #1.16#
title