Av için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldı
KONYA'da, şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapakları, cerrahi müdahaleyle yeniden açıldı.
20.08.2019 16:28
KONYA'da, şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapakları, cerrahi müdahaleyle yeniden açıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde, güvenlik görevlilerince göz kapakları dikili bulunan kerkenezi teslim aldı. Ekipler, kerkenezi Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada cerrahi müdahale yapılan kerkenezin gözleri yeniden açıldı. Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde, güvenlik görevlilerince göz kapakları dikili bulunan kerkenezi teslim aldı. Ekipler, kerkenezi Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada cerrahi müdahale yapılan kerkenezin gözleri yeniden açıldı. Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Kaynak: DHA