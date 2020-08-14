Av dönemi 22 Ağustos'ta başlayacak Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 2020-2021 av dönemi 22 Ağustos tarihinde başlayacağı belirtilirken, Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulması istendi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 2020-2021 av dönemi 22 Ağustos tarihinde başlayacağı belirtilirken, Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulması istendi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Merkez Av Komisyonu, Av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Alınan karar 12 Ağustos 2020 tarihli ve 31211 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Av döneminde Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulmasının istenildiği açıklamanın sön bölümünde şunlar belirtildi:

"Avın açılış ve kapanış tarihlerini, Avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, Avlanma günlerini, Avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları,Av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, Devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, Mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirlemiştir. Buna göre avlanma, tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir" - MALATYA

Kaynak: İHA