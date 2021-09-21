Av denetimlerinde ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Av denetimlerinde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Av denetimlerinde ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Marmara bölgesinde 521 avcı denetlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Marmara bölgesinde 521 avcı denetlendi. Denetimlerde ağacın gövdesinde çıkan sese yönelen ekipler bıldırcın sesi çıkaran cihazı ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünce av koruma ve kollama faaliyetleri sürüyor. Ekiplerce Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 521 Avcı denetlendi. Denetimlerde usulsüz avcılıktan 16 avcıya idari işlem yapıldı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan 52 teyp ile 6 tüfeğe el konuldu. Denetimlerde bıldırcın sesi çıkaran bir adet teybin ağacın gövdesinde ses çıkarması da ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Ağacın gövdesinde bıldırcın sesi çıkaran cihazın bulunması ve muhafaza altına alınması kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

Av denetimlerinde ele geçirildi

Av denetimlerinde ele geçirildi

Av denetimlerinde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım

Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım

 Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisi, ikinci kez tutuklandı

Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisi, ikinci kez tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Hasan Polatkan Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Tanem Sivar Burak Yamantürk
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Av denetimlerinde ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 09:28:20. #1.17#