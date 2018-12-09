Av Değil Sanki Katliam Yapmışlar

Dünyanın en önemli kuş üreme ve barına merkezleri arasında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak av yapan 4 kişi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Silahlarına ve avladıkları ördeklere el konulan 4 kişiye 16 bin lira idari para cezası kesildi. Yakalanan kişilerin çantalarında ele geçirilen birbirinden güzel 24 adet ördek ise görenleri şaşırttı. Av değil adeta katliam yapan avcılar hakkında ayrıca yasal işlem başlatıldı.

Havaların soğuması ile birlikte dünyanın değişik ülkelerinden birçok kuş türünün yanı sıra yaban ördekleri de Dilek Yarımadası Milli Parkı'na akın etti. Milli Park Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında yer alan Menderes Delta Mevkinde koruma faaliyetleri yürüten ekipler kaçak av yapan 4 kişiyi yakaladı. Silahları ile birlikte yakalanan avcıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 24 adet ördek ele geçirildi. Ekipler silahlarla birlikte avcıların vurdukları 24 adet ördeğe el koyarken, şahıslar hakkında 16 bin lira idari para cezası kesildi. - AYDIN