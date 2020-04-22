Av. Akcan: "Korona virüsü bilerek ve isteyerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Av. Akcan: "Korona virüsü bilerek ve isteyerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir" - Haberler
Güncel

Av. Akcan: "Korona virüsü bilerek ve isteyerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir"

Korona virüs salgınına yakalanan kişi veya kişiler karantinaya uymadığı ve başkalarına bilerek ve isteyerek bulaştırdığında müebbet hapis cezasıyla yargılanabilecek.

22.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:48
Av. Akcan:

Korona virüs salgınına yakalanan kişi veya kişiler karantinaya uymadığı ve başkalarına bilerek ve isteyerek bulaştırdığında müebbet hapis cezasıyla yargılanabilecek. Virüs tanısını bildiği halde karantinaya uymayıp istemeden de olsa başkasına bulaştıranlar ise 1 ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid-19) salgınına Türkiye'de yakalanan kişi sayısı 90 bin 980'e ulaştı. Ölüm sayısı ise 2 bin 140'ı buldu. Sayıların artmasının ardından korona virüsü taşıdığını bilen ve karantinayı delerek insanlara bulaştıran kişilere hapis yolu gözüktü. Eğer korona virüsü taşıyan bir kişi bunu biliyor ve karantinaya uymayarak başkalarına bulaştırıyor ise tespit edildiği takdirde 1 yılla ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek. Virüsü taşıdığını bilen bir kişi bilerek ve isteyerek bir kişiye virüs bulaştırdığı halde ise kasten adam yaralama suçu ile yargılanabilecek. Virüsü bulaştırdığı kişi veya kişilerin ölüm ile sonuçlanması durumunda virüsü bulaştıran kişi müebbet hapis cezası alabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Baran Akcan karantinaya uymayan kişilerin 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirterek, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu; 5237 Türk Ceza Kanununun sağlığa ilişkin suçlar taşıyan 3'üncü bölümünde 195'inci maddede düzenlenmiştir. İlgili maddede bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış ve bulaşıcı hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dahil yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır düzenlemesi yer almaktadır. Bu maddede toplumun bulaşıcı hastalıklara karşı korunması veya zararın en az seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır. İlgili maddeye göre karantina önlemleri çerçevesinde karantina bölgesinden kaçan kişinin eylemi suç teşkil edecektir. Burada önemle vurgulanması gereken husus ise kişinin ilgili maddeye göre hapis cezasına çarptırılması için her hangi bir zararın ortaya çıkmaması gerekmemektedir. Karantinanın uygulandığı bölgeden kaçan kişi kimseye virüs bulaştırmamış olsa bile tedbirlere uymadığı ve halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir" ifadelerini kullandı.

"Korona virüs bulaştırana müebbet"

Korona virüsü taşıyan kişinin bilerek ve isteyerek başka birine virüs bulaştırması sonucundan cezanın müebbet hapis cezasına kadar gidebileceğini söyleyen Avukat Baran Akcan, "Korona virüs semptomlarının soğuk algınlığı gibi bir takım hastalıklarla benzerlik gösterdiği göz önüne alındığında öncelikle korona virüsü taşıyan kişinin virüsü taşıdığını biliyor olması gerek. Hasta olduğunu bilen kişi başka bir kişiye de korona virüsü isteyerek yani kasıtlı bir şekilde virüsü bulaştırırsa bu noktada kasten yaralama veya kasten öldürme suçları gündeme gelecektir. Korona virüsü taşıyan kişi bir başkasını hasta etmek amacıyla hareket ederek virüsü bulaştırırsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Eğer virüs hastalık bulaşan kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olursa verilecek ceza niteliğine göre 1 kat artırılacaktır. Korona virüsü taşıyan kişi bir başkasının ölmesine kastedecek şekilde virüsü bulaştırırsa ve ölüm meydana gelirse bu noktada da kasten öldürme suçu gündeme gelecek, hastalık bulaştırarak ölüme sebebiyet veren kişi müebbet hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir. Virüsü taşıdığını hasta olduğunu bilen bir kişi başka bir insanı hasta etme öldürme kastıyla hareket etmemesine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermemesi tedbirlere uymaması neticesinde bir başka insanın hasta olmasına, ölümüne neden olduysa taksirle yaralama veya taksirle öldürme suçu gündeme gelecektir. Virüs taşıyan ve hasta olduğunu bilen kişinin bilerek veya isteyerek bir başkasının hasta olmasına ölümüne dene olması durumunda hapis cezasının yanı sıra tazminat hususunda gündeme gelecektir. Hastalığa yakalanan kişi virüs bulaştıran kişiden tedavi masrafları, hastalık süresince meydana gelen gelir kaybı gibi maddi unsurları tazminat olarak isteyebilecek. Çekmiş olduğu ıstırap eylemi karşılığı manevi tazminat isteminde de buluna bilir. Ölüm meydana gelmesi durumunda ise ölen kişinin mirasçıları hastalık bulaştıran kişinin destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat isteyebilecektir. Korona virüs taşıyan kişilerin kasıtlı olarak hastalığı başkasına bulaştırmaya yönelik eylemleri neticesinde cezai ve hukuki sorumlulukları bulunmaktadır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Özkoç Muhammet Emin Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Sezen Aksu Deniz Seki Ebru Şallı Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Av. Akcan: "Korona virüsü bilerek ve isteyerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:25:37. #1.15#
title