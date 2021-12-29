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AUZEF Telafi Sınav Duyurusu

AUZEF Telafi Sınav Duyurusu
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İstanbul Üniversitesi AUZEF 2020-2021 eğitim dönemi telafi sınavı 22-23. 01. 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2020-2021 eğitim dönemi telafi sınavı 22-23. 01. 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav sistemine kayıtlı olanlar https://sinav. istanbul. edu. tr/sysgorev/ görev başvurusunu belirtilen web sayfasından 03. 01. 2022 tarihi saat 12: 00 ye kadar yapabilirler.

Sınav sistemine kayıtlı olmayan personelimizin, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 3. Kat Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bulunan Koordinatörlüğümüze (Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN) bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak kişilerin; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, İBAN, cep telefonu numarası, e-posta adresi, unvan ve bağlı oldukları birimi bildiren dilekçelerini, kurum kimliklerini de ibraz ederek vermeleri gerekmektedir.

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