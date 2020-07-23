AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonucu nasıl sorgulanır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi online final sınavları 20 Temmuz'da gerçekleştirildi. AUZEF final sınavları 10 - 20 Temmuz tarihleri arasında internet üzerinden yapıldı ve adaylar merakla ''AUZEF sınav sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorusunun yanıtını arıyor.

AUZEF 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi bitirme sınavı https://esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı. İstanbul Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. AUZEF sınav sonucu sorgulama haberimizde.

AUZEF SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği AUZEF bahar dönemi final sınavları 10 Temmuz günü online olarak başladı ve sınavlar 20 Temmuz'da son buldu. Adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü ve saati beklerken, henüz son sonuçlara ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki sınav sonuçları 3 gün içerisinde duyurulmuştu.

AUZEF SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Çevrimiçi olarak düzenlenen sınav sonuçları https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilecek. Henüz açıklanmayan sınav sonuçları, belirtlen adresten kullanıcı adı ve şifesiyle öğrenilebilecek.

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...