AUZEF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? AUZEF nedir? AUZEF sınav giriş belgesi

11.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:58

AUZEF sınav tarihleri belli oldu. 11 - 12 Ocak tarihlerinde düzenlenen AUZEf güz dönemi final sınavları sonrası bitirme ve telafi sınav tarihleri de merak ediliyor. Kısa süre önce yayımlanan AUZEF sınav giriş belgesi üniversitein internet adresinden edinilecek. AUZEF sınav sonuçları ne zmaan açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2019-2020 güz dönemi bitirme (final) sınavı 11 - 12 Ocak günlerinde yapılıyor. Sınava girecek öğrenciler ise sınav giriş belgelerini İstanbul Üniversitei'nin "http://sinav.istanbul.edu.tr" adresinden alabilecekler.

AUZEF sınav giriş belgesi için tıklayın...

AUZEF sınavına giren adaylar, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu aratmaya başladı. Henüz üniversiteden resmi bir açıklama gelmedi ancak 15 gün içerisinde sonuçlara erişimin sağlanması bekleniyor.

AUZEF SINAV TARİHLERİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz/ 23 – 24 Kasım 2019 | Bahar/ 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) Güz/ 11 – 12 Ocak 2020 | Bahar/ 04 – 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) Güz/ 15 – 16 Şubat 2020 | Bahar/ 08 – 09 Ağustos 2020

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yani AUZEF, İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılında Uzaktan Eğitim, 2011 yılı başlangıcıyla da Açık Öğretim kapsamında öğrenci alımına başlayan AUZEF bu bakımdan Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir. 2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunuyor. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de diğer fakültelere bağlı uzaktan eğitim şeklindedir.