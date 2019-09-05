AUZEF İÜYÖS kayıtları ne zaman bitiyor? AUZEF kayıt nasıl yapılır?

05.09.2019 11:00

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıtları devam ediyor. YKS ile yerleşen öğrenciler kayıtlarını 16-21 Ağustos'ta tamamladı. İ.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu kayıtları ise 2 Eylül'de başladı. Kayıt için yayımlanan kılavuz ile Türkçe yeterlilik sınavı tarihi de belli oldu. AUZEF İÜYÖS kayıtları ne zaman bitiyor, nasıl bitiyor?

AUZEF İÜYÖS KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Eylül'de başlayan İ.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu kayıtları için son gün 6 Eylül 2019 Cuma.

İ.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu

"Türkçe Yeterlilik" dil sınavı: 10 Eylül 2019 saat: 10.00

AUZEF KAYIT NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt için ilk olarak hesap oluşturmak gerekiyor. Bunun için ilk olarak https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden "Hesap Oluştur" bağlantısına tıklamanız gerekiyor. Karşınıza çıkan formu doldurduktan sonra mail adresinize gelen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına" tıklayarak hesabı aktifleştirmeniz gerekiyor.

Sonraki adımda https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Burada size verilen referans numarası ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS sistem üzerinden online yapınız. Referans numaranızı AKSİS giriş yaptıktan OBS'yi tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Son adımda ise aşağıdaki istenilen belgeleri fakülteye elden ulaştırmanız veya kargoyla göndermeniz gerekmektedir.

Kayıt döneminde 100320566 müşteri numarasını kullanarak kargolarınızı PTT Kargo ile indirimli şekilde gönderebilirsiniz.

Gönderim Adresi:

İstanbul Ünversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Bozdoğan Kemer Cad. No:1 Vezneciler/ Fatih/ İSTANBUL

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lise diploması denklik belgesinin noter onaylı "ASLI ".

2 .Pasaport fotokopisi.

3. Pasaportun Noter Onaylı Türkçe Tercümesinin "ASLI".

4. İÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı.

5 . 1 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflarınızın arkasına adınızı soyadınızı ve TC kimlik/pasaport numaranızı yazmayı unutmayınız)

6. Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu

7. DENKLİK BELGESİ KAYIT TARİHİNDEN SONRA HAZIRLANACAK ADAYLAR İÇİN: Kendisinin doldurduğu TAAHHÜTNAME