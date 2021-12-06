AUZEF İl Sınav Koordinatörlüğü Duyurusu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu ara ve yılsonu sınavlarında Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen görevlerinin dağıtımı, görev tercihlerinin alınmasının ardından Auzef sistemi üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Koordinatörlüğümüzün bu konuda herhangi bir insiyatifi söz konusu değildir. Koordinatörlüğümüz sadece iade edilen sınav görevlerinin yerine yapılacak atamalarda yetkilidir.

Görevli dağılımlarında bir sıkıntı gözlemlendiğinde bu durum AUZEF Merkezine iletilmektedir.

AUZEF İl Sınav Koordinatörlüğü

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