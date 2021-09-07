AUZEF ders seçimi ne zaman?
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AUZEF ders seçimi ne zaman?

AUZEF ders seçimi ne zaman?
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AUZEF ders seçimi, 06 Eylül - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ders seçimi yapmak isteyen öğrenciler, bu tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirecek. Ders ekle sil için ise 13 Eylül - 17 Eylül 2021 tarihleri dikkate alınacak. Peki, AUZEF ders seçimi ne zaman?

AUZEF ders seçimi, 06 Eylül - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ders seçimi yapmak isteyen öğrenciler, bu tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirecek. Ders ekle sil için ise 13 Eylül - 17 Eylül 2021 tarihleri dikkate alınacak. Peki, AUZEF ders seçimi ne zaman? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

AUZEF' te ilgili dönemin ücretini yatırmış kaydını yenilemek isteyen ya da yeni kayıt olmuş öğrencilerin ders seçimleri fakülte(AUZEF) tarafından seçilmektedir. Üstten ders alma hakkı bulunan ve üstten ders almak isteyen öğrencilerimiz, üst dönem derslerini belirlenen tarihler içerisinde kendileri seçecektir. (Üstten ders alma kuralları gereğince, kayıt olunan ilk yarıyılda üstten ders alma işlemi yapılmamaktadır. Üstten ders alma koşullarına https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/donem-baslangici/ust-donemden-ders-alma adresinden ulaşabilirsiniz.) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DERS ALMA(DERS SEÇİMİ) NEDİR NEDEN YAPILIR?

Ders alma, mezun olabilmek için gerekli kredi sayısını tamamlamak üzere ilgili (Güz, Bahar) dönemlerde yapılan ders seçimi işlemine denir.

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