Auzef bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Auzef bütünleme sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin 2021 – 2022 Güz Yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler, AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ne zaman araştırmasına geçti. AUZEF sınavı bütünleme sınavı ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanır?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavı 22 -23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Sınav öncesi öğrenciler, 2021 – 2022 Güz Yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) Sınav Merkezi Tercih İşlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Sınav öncesi öğrenciler, 2021 – 2022 Güz Yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) Sınav Merkezi Tercih İşlemlerini gerçekleştirebiliyor. AUZEF yayınladığı yazılı duyuruda "Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı için, Bitirme (Final) sınavında yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerlidir. Telafi sınavı için sınav yeri tercihi değişikliği yapmak istiyorsanız 02 Ocak 2022 – 04 Ocak 2022 (Saat 13:00'a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilirsiniz.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav giriş belgesi online olarak alınıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav yerlerini giriş belgeleri ile öğrenebiliyorlar. Sınav tarihine kısa bir süre kala (sınav tarihinden 7 gün önce) payşlaşılan AUZEF sınav giriş belgesi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabiliyor.

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