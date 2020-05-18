Automotive Brand Contest 2020'den Volkswagen'e ödül yağdı
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Automotive Brand Contest 2020'den Volkswagen'e ödül yağdı

Volkswagen, uluslararası tasarım yarışması Automotive Brand Contest 2020’de toplam 5 ödül alarak dikkatleri üzerine çekti.

Automotive Brand Contest 2020'den Volkswagen'e ödül yağdı
18.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:10

Volkswagen, uluslararası tasarım yarışması Automotive Brand Contest 2020'de toplam 5 ödül alarak dikkatleri üzerine çekti.

Otomobil markalarının dahil edildiği, tarafsız ve uluslararası tek tasarım yarışması olan The Automotive Brand Contest'te bu yıl, Volkswagen ID.3 "Exterior Volume Brand (Dış tasarım)" ve "Interior Volume Brand (İç tasarım)" kategorilerinde "Best of Best" ödülüne layık görüldü. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, ID.3'ün uyumlu iç ve dış tasarımıyla etkileyici bir otomobil olduğunun altı çizilirken, aynı zamanda Volkswagen'in tipik tasarım stilinin ID.3'te etkileyici ve çağdaş bir şekilde yorumlandığı belirtildi.

"Dijital tasarım çağının başlangıcı"

ID.3'ün Volkswagen markası için yeni bir mobilite çağının başlangıcını temsil ettiğini söyleyen Volkswagen Tasarım Departmanı Başkanı Klaus Bischoff, 'Bu model, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini yaratmayı amaçlayan ve en modern teknolojileri kullanan bir dijital tasarım çağının da habercisi. Jüri üyelerinin verdiği karar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

İki modele de birincilik

Yarışmada ayrıca Volkswagen'in iki modeli daha ödüle layık görüldü. 2019'un sonlarında lansmanı yapılan sekizinci nesil Golf, bu yıl jüri üyeleri tarafından, "External Volume Brand (Dış Tasarım)" ve "Interior Volume Brand (İç tasarım)" kategorilerinde birinciliğe layık görüldü. ID. ailesinin yedinci üyesi olan ve geniş kulanım alanıyla dikkat çeken ID. SPACE VIZZION da "Concepts (Konsept)" kategorisinin kazananı ilan edildi.

Automotive Brand Contest 2020'nin kazananları, ödüllerini sonbaharda düzenlenmesi planlanan bir törenle alacaklar.

Otomotiv endüstrisinde marka ve marka tasarımının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan ve 2011 yılından bu yana düzenlenen Automotive Brand Contest kazananları, aralarında medya, tasarım, sanayi şirketleri, yüksek öğretim kurumları ve mimarlık gibi alanlarda çalışan üyelerden oluşan jüri tarafından belirleniyor.

Kaynak: Carmedya.com

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