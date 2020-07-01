Auto Speed Magazine Temmuz Sayısı Yayında! Auto Speed Magazine, Temmuz 2020 tarihli 19.

Auto Speed Magazine, Temmuz 2020 tarihli 19. sayısıyla web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınlar gibi Auto Speed Magazine de iOS uygulamalasıyla AppStore'dan indirilebiliyor.

Auto Speed Magazine'in, kendi web sitesi www.autospeedmagazine.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook ve twitter üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com