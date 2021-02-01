Auto Speed Magazine Şubat Sayısı Yayında!

Auto Speed Magazine, Şubat 2021 tarihli 26. sayısıyla web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınlar gibi Auto Speed Magazine de iOS uygulamasıyla AppStore'dan indirilebiliyor.

Auto Speed Magazine'in, kendi web sitesi ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook ve twitter üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com