Auto Speed Magazine Mart Sayısı Yayında!

Auto Speed Magazine, Mart 2021 tarihli 27 sayısıyla web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınlar gibi Auto Speed Magazine de iOS uygulamasıyla AppStore'dan indirilebiliyor.

Auto Speed Magazine'in, kendi web sitesi ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook ve twitter üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com