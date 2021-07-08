Auto King'te üst düzey atama

Otomobil onarım ve bakım sektörü şirketlerinden Auto King'de, şirketin finans ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Barbaros Özkök, genel müdürlüğe getirildi.

Otomobil onarım ve bakım sektörü şirketlerinden Auto King'de, şirketin finans ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Barbaros Özkök, genel müdürlüğe getirildi.

Auto King'den yapılan açıklamaya göre, şirketin üst yönetimine atama yapıldı. Şirkette genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Barbaros Özkök şirketin genel müdürlüğüne getirildi. Eski genel müdür Engin Atakan ise Auto King İcra Kurulu'nda ve TOBFED yönetiminde yer almaya devam edecek.

Açıklamaya göre, 20 yılı aşkın süredir Türkiye'nin 56 noktasında hizmet veren TOBFED üyesi Auto King, otomotiv bakım ve onarım sektöründe digital dönüşümünü hızlandırıyor.

Kendine ait ERP yazılımları, mobil uygulama ve kullanıcı dostu yeni web sitesiyle Auto King, sektördeki öncü rolünü pekiştiren digital dönüşüm çalışmalarına yeni genel müdür Özkök ile daha da hız vermeyi hedefliyor.

Auto King, sigorta şirketlerinin ve müşterilerinin işlemlerini kolaylaştıran Acente Platformu ile sigorta acentelerini kendi hazırladığı platformda toplayacak. Auto King servisleri, sigorta şirketleri anlaşmalarının yanı sıra mekanik, oto bakım, hasar ve ekspertiz alanlarında da tüm otomotiv kullanıcılarına hizmet veriyor.

Barbaros Özkök, kimdir?

Auto King açıklamasına göre, şirketin genel müdürlüğüne getirilen Özkök, 2010 yılında Sabancı Yönetim Bilimleri'nden mezun oldu. Özkök, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Yönetim alanındaki yüksek lisansını University of East of Anglia 2011'de tamamladı.

İş yaşamına Ernst&Young'da başlayan Özkök, sırasıyla şirket satın alma ve birleşmelerinde danışmanlık, Egeli Yatırım Holding'te iş geliştirme, EMF Capital Partners'te yatırım müdürlüğü görevlerinde bulundu.

EMF Capital Partners Yatırım Müdürlüğü görevindeyken Auto King firmasının satın alınmasında takım liderliği yaptı. Daha sonra Auto King Finans ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Özkök, şirketin mali yapısının tekrardan oluşturulması, iş geliştirme alanında yeni iş ortaklıkları ve gelir kanallarının yaratılması ve dijital dönüşüm süreçlerinin yönetilmesini sağlıyordu.

Teknolojiye ve spora ilgisi olan Özkök, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz