Auto King ile Castrol işbirliği anlaşması imzaladı Madeni yağ markası Castrol ve bakım ve onarım markası Auto King, 2020 yılı itibarıyla, beş senelik bir iş birliğine imza attı.

Madeni yağ markası Castrol ve bakım ve onarım markası Auto King, 2020 yılı itibarıyla, beş senelik bir iş birliğine imza attı. Auto King, servislerinde artık Castrol'ü tercih ediyor. Dünya çapında 100 yılı aşkın deneyime sahip Castrol, 20 yılda 3,5 milyonu aşan müşteriye hizmet veren Auto King ile anlaşma sağladı. Auto King mini onarım, mobil parça onarım hizmetlerinin yanı sıra; oto bakım koruma, hasar onarımı ve mekanik bakım onarım hizmetlerini, altısı İstanbul'da olmak üzere 47 ilde 55 servisiyle müşterilerine ulaştırıyor. Kaynak: Carmedya.com