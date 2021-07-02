"Auto Expo Türkiye-Avrupa Dijital Fuarı" sona erdi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğince (OİB) 3'üncüsü düzenlenen "Auto Expo Türkiye-Avrupa Dijital Fuarı"nda çok sayıda ülkeden yüzlerce ziyaretçi, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğince (OİB) 3'üncüsü düzenlenen "Auto Expo Türkiye-Avrupa Dijital Fuarı"nda çok sayıda ülkeden yüzlerce ziyaretçi, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Avrupa Birliği ile iş birliğini güçlendirmek ve katma değerli ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen fuar sona erdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla başlayan, Türkiye'nin önde gelen 54 otomotiv ana ve tedarik sanayi firmasının ürünlerini sergilediği etkinliğe, 71 ülkeden 286 ziyaretçi katıldı ve 1438 ikili iş görüşmesi yapıldı.

Fuarda, Türk otomotiv ana ve tedarik sanayi firmaları, üç boyutlu stantlarında, tanıtım videolarından broşür ve kataloglarına, iki ve üç boyutlu ürün fotoğraflarına kadar kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürüttü.

Firmalar, fuar ziyaretçileri ile görüntülü görüşme ve mesaj platformları üzerinden iletişim kurup iş birliklerini geliştirmeye çalıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dijital fuara katılan 54 Türk firmasının çeşitli iletişim faaliyetleri yürütüp ürünlerini sergileme şansı elde ettiğini belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Fuar programı dahilinde otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında sektöründe uzmanların katıldığı toplantılar, tanıtım etkinlikleri ve canlı sohbetlerle üreticilere yeni ihracat pazarlarının kapısının açılması ve mevcut ilişkilerin güçlenmesi sağlandı. Sanal fuarın marka devamlılığı için veya fiziki fuarlar için pandemi sürecinin ilerlemesini takip ediyoruz. Katılımcılardan gelecek talepler doğrultusunda fuarın dördüncü versiyonunu yılın son çeyreğinde düzenlemeyi planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz