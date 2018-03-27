Ausder'in "Aklın Yolu Akıllı Yollar Ödülleri" Yarın Sahiplerini Bulacak

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğinin (AUSDER) "Aklın Yolu Akıllı Yollar Ödülleri" yarın sahiplerini bulacak.

AUSDER Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yeni bir dernek olmalarına rağmen 40'ı aşkın lider kurum ve kuruluşu çatıları altında topladıklarını, sektörün gelişmesi için çalıştıklarını belirtti. Yanar, "Farklı disiplinlerde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında köprü görevi üstlenerek aynı platformda buluşmalarını, aralarındaki ilişkileri ve sektörü geliştirmeyi sağlamak AUSDER'in en önemli misyonu olmaktadır." ifadesini kullandı.

AUSDER'in bu misyonuna katkı sağlamak üzere sektördeki gelişmelere toplumun ilgisini yükseltmek, yeni ürün ve sistem üreten firmaların bilinirliklerini artırmak amacıyla her yıl "Aklın Yolu Akıllı Yollar Ödülleri" verilmesinin kararlaştırıldığını aktaran Yanar, şunları kaydetti:

"Bu ödüllerden ilki Genel Kurul programımızın açılışında sahiplerini bulacak. Bu çerçevede Belediyecilikte Ulaşımın Aklı, AUS'u Geliştiren Girişimciler, Hareketlilik Teknolojisi, Sektöre Katkı, Medyada Ulaşımın Aklı ve AUSDER Özel Ödülleri kategorilerinde başvuranlar arasında yapılan değerlendirme sonucu ödül almaya hak kazananların ödülleri, yarın yapılacak AUSDER 2. Olağan Genel Kurulunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan tarafından takdim edilecek."