Aurelio: "Evime döndüğüm için mutluyum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aurelio: "Evime döndüğüm için mutluyum"

Fenerbahçe A Takımın'da teknik ekipte göreve başlayan Mehmet Aurelio, "Evime döndüğüm için mutluyum. Kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu.

Aurelio:
29.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:10

Fenerbahçe A Takımın'da teknik ekipte göreve başlayan Mehmet Aurelio, "Evime döndüğüm için mutluyum. Kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'de 2003-2008 yılları arasında forma giyen ve şimdi de futbol A takımı teknik ekibinde görev alan Mehmet Aurelio, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Evine döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Aurelio, "Ortam mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok destek oluyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyorlar. Evime döndüğüm için mutluyum. Eski zamanda yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşayacağız" dedi. Geri dönüş hikayesini ise Aurelio, "Gerçekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve burada 5 sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum benim için en önemli kulüp. Hala kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Benim için büyük mutluluk. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz" sözleriyle anlattı.

"TÜRKİYE KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIZ"

Korona virüs salgını sonrası takımla ilgili gözlemlerini aktaran Aurelio, "Durum çok iyi. Uzun zamandır evden antrenman yapıyorlar. Kampta da çok çalışıyorlar. 12 Haziran'da lig tekrar başlayacak ve onlar daha yüksek tempoda oynayacak. Trabzonspor'la Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağımız çok önemli bir maç var. İnşallah Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayacağız" dedi. Futbolcuların bu süreçteki performanslarının gidişatıyla ilgiliyse Aurelio, "Gerçekten evden video konferans üzerinden antrenman yaptıkları dönemde zaten takım çok iyi bir şekilde çalışmış. Şimdi sahada daha çok toplu ve fizik üzerine idmanlar yapılıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes özverili şekilde çalışıyor. Takımın amacı her geçen gün fizik-kondisyon anlamında daha iyiye gidip ligin tekrar başladığı zaman hazır olabilmek" değerlendirmesini yaptı.

Takımın teknik heyetinde yer alan isimleri tanıyor oluşunun büyük bir avantaj olduğunu ise Aurelio şu sözlerle aktardı:

"Hepsi benim eski arkadaşlarım. Volkan Ballı, Kaptan Emre, Volkan Demirel Ben çok mutluyum çünkü onlarla Fenerbahçe'de tekrar çalışıyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah tekrar güzel şeyler yaşayacağız."

"GENÇ OYUNCULARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Tecrübeleriyle birlikte oyunculara yardımcı olmak istediğini belirten Aurelio, "Güzel zamanlar yaşadık. O zamanlar geride kaldı ve şimdi başka bir görevdeyim. Şimdi daha farklı bir şekilde yardım etme imkanı elde ettim. Diğer oyunculara, özellikle genç oyunculara yardım etmeye çalışıyorum. Bizim için en önemli şey birlik olmak. Benim de oynadığım dönemde birliktelikle birlikte çok güçlü bir takımdık. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz dönemde daha da önem kazanıyor. Herkese herhangi bir şekilde elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu. Takımımızın Brezilyalıları Luiz Gustavo ve Jailson'la ilgiliyse Aurelio, "Jailson ve Gustavo müthiş karakterler. Daha yakın muhabbet ediyoruz. Çok iyi oyuncular. Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi katkı sağlayabilirler bunu konuşuyoruz sürekli. Daha da iyi katkılar sağlayacaklar. Onlar burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'ye çok fazla yardım ederler" ifadelerini kullandı. Brezilyalıların hızlı adaptasyon sağlamaları ve iyi performans sergilemelerini ise Brezilyalılar ile Türklerin benzerliğine bağlayan Aurelio, "Bence Brezilya insanları ile Türkler çok benzer. Çok sıcak insanlar. İyi anlaşıyorlar. Hemen adaptasyon sağlayabiliyorlar" dedi.

"CHELSEA MAÇINI UNUTAMIYORUM"

Fenerbahçe forması giydiği Chelsea maçını ve Türkiye A Milli Takımı forması giydiği Çekya karşılaşmasını unutmadığını sözlerine ekleyen Mehmet Aurelio o karşılaşmaları şu sözlerle anlattı:

"Chelsea ile oynadığımız ilk maçı hatırlıyorum. Kadıköy'de 2-1 kazandık. Her zaman hatıramdadır. Harika atmosfer vardı. Milli takımda da Çekya maçını her zaman hatırlıyorum. 2-0 geriden 3-2 çevirmiştik maçı. Çok güzel bir karşılaşmaydı, orada da harika atmosfer vardı."

"TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

Türk insanını çok sevdiğini, İstanbul'da yaşadığını belirten ve Türkiye için ikinci vatanım diyen Aurelio, "Ben her zaman duygularımla konuşuyorum. Buraya geldiğim zaman 'evime döndüm' diyorum. Çünkü burası kulüp kariyerimde oynamaktan en çok mutlu olduğum yer. Tanrı isterse ve çok çalışırsak oyunculuk zamanında elde ettiğim gibi çok büyük mutluluklar elde edebileceğimizi düşünüyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Haber
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı
Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, aldatıldığını iddia etti
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, aldatıldığını iddia etti
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ersin Korkut Acun Ilıcalı Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan İlhan Cavcav Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Karar Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Aurelio: "Evime döndüğüm için mutluyum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 12:11:03. #1.14#
title