AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu

BBC - Haberler | Dünya
AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD ve Avustralya ile imzalanan ve AUKUS Paktı olarak adlandırılan güvenlik anlaşmasının yüzlerce yeni iş imkanı yaratabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD ve Avustralya ile imzalanan ve AUKUS Paktı olarak adlandırılan güvenlik anlaşmasının yüzlerce yeni iş imkanı yaratabileceğini söyledi.

Güvenlik anlaşması ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer enerji ile çalışan denizaltı yapmak için teknoloji transferi yapmasını da içeriyor.

Dışişleri Bakanlığı görevine bu hafta başlayan Truss, İngiltere'nin çıkarlarını koruma konusunda "inatçı" olmaya devam edeceğini belirtti.

Sunday Telegraph gazetesine konuyla ilgili bir makale yazan Truss, bu anlaşma ile İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesi istikrarına verdiği önemi gösterdiğini söyledi:

"Özgürlüklerin korunması gerekir bu yüzden dünyanın dört bir yanında güçlü güvenlik bağları kuruyoruz.

"Bu sadece kavramsal bir dış politika değil aynı zamanda benzer görüşlere sahip ülkelerle ortaklıklar yapıp, ortak değerler ve ortak çıkarlar üzerine koalisyonlar kurarak, İngiltere ve ötesindeki insanlara hizmet etmektir."

Truss bu anlaşmanın İngiltere'nin güvenliğini artırdığını, ülkedeki fabrikalar ve tersanelerde yüzlerce uzmanlık gerektiren iş imkanı yaratabileceğini de ekledi.

Bu anlaşma sonucunda, Avustralya ile yapmış olduğu denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa ile eleştirilerine devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, tarihlerinde ilk defa ABD'deki büyükelçilerini çağırdıklarını hatırlattı ve "Bu iki ülke arasındaki krizin boyutunu gösteriyor" dedi.

İngiltere'deki büyükelçilerini çağırmaya gerek duymadıklarını, çünkü İngiltere'nin "her zaman fırsatçı olduğunu" belirten Le Drian "Bütün bu hikayede İngiltere'ye düşen rol yancılık gibi olmuş" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise ülkesinin çıkarlarını savunduğunu söyledi.

Morrison, Fransa ile 2016'da imzalanan ve 37 milyar dolar karşılığında 12 geleneksel denizaltı inşasını öngören anlaşmanın Avustralya'nın stratejik çıkarlarına uygun olmadığını ve Fransa'nın da bunu bilmesi gerektiğini belirtti.

Morrison "Tabii ki bu Fransız hükümeti için büyük bir hayal kırıklığı, bunu anlıyorum" dedi ve ekledi:

"Fakat aynı zamanda Avustralya'nın her bağımsız ulus gibi kendi ulusal çıkarlarına uygun karar almaya hakkı vardır."

Bazı uzmanlar da anlaşmanın Çin'i provoke edeceği ve bölgedeki savaş riskini artırdığı görüşünde.

Avustralya bu anlaşma ile nükleer denizaltıya sahip yedinci ülke olacak.

AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu

AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu

BBC
Pentagon'dan Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili tarihi itiraf: Korkunç bir hata yaptık

Pentagon'dan Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili tarihi itiraf: Korkunç bir hata yaptık

 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

 Denizaltı krizi büyüyor! Fransa, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çağırdı

Denizaltı krizi büyüyor! Fransa, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Hande Erçel Eser Yenenler Amelia Hamlin
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Alex Teixeira Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AUKUS Paktı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Fransa ve Çin'in eleştirdiği anlaşmayı savundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 12:21:44. #1.17#