Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verildi.
09.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:16
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayern Münih'e 2-0 yenilen takımın son 9 maçta 7 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Schmidt'in görevine son verildiği belirtildi.
Augsburg Kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, son 9 maçta sadece 4 puan elde edilmesi sebebiyle teknik direktör pozisyonunda değişiklik yapmak istediklerini kaydetti.
Schmidt, geçen yıl nisan ayında Augsburg'da göreve getirilmişti.
Augsburg, ligde 27 puanla 14. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA