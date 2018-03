Audi ve Porsche Yeni Ortaklık İçin Hazırlanıyor

WWW.CARMEDYA.COM – Audi ve Porsche elektrikli otomobiller, dijitalleşme ve otonom sürüş konularında işbirliği gerçekleştiriyor. Şirketler aynı zamanda verimli geleneksel motor sistemleri geliştirmeye de devam ediyorlar.

Audi ve Porsche yeni ortaklık için hazırlanıyor



Her iki şirketin maliyetlerini azaltmaya da katkı sağlayacak olan bu ortak girişim kapsamında, Ingolstadt ve Weissach'ta kurulan proje tesislerinde geliştirilmekte olan üç model serisi bulunuyor. İki şirket için de yeni modellere giden yolu açacak olan bu üç otomobil projesinden ikisi Audi, üçüncüsü ise Porsche tarafından yönetiliyor. Projede Audi'den 500, Porsche'den 300 tasarımcı yer alıyor. Her şirketten ekipler, haftanın iki gününü diğer şirketin tesislerinde geçiriyor.

İlk model 2021 yılında pazarda



Yeni elektrik mimarisi, Audi ve Porsche'nin aks mesafesi, iç mekan hacmi gibi elektrikli otomobillerin sağlayabildiği avantajlardan azami ölçüde faydalanmalarına imkan tanıyacak. Değişken mimari, bu özelliği sayesinde hem SUV hem de sedan modellerde kullanılabilecek. PPE mimarisini temel alan ilk modellerin 2021 sonunda pazara sunulması planlanıyor.

Volkswagen Grubu tarafından maliyet verimliliği odağında geliştirilen MEB (modüler elektrik platformu), PPE, iki geleneksel mimari ve yeni sportif model fikirleri, Audi'nin gelecekte son derece zengin bir ürün gamına sahip olmasını sağlayacak. Devam edegelen bu dönüşüm süreci, Audi'nin tüm kapasitesini ve finansal kaynaklarını doğru amaçlara yönlenmesini de sağlıyor.

