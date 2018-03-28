Audi ve Porsche Elektrikli Otomobiller İçin Yeni Platform Kurdu

Audi'den elektrik otomobiller için yeni ortaklık

Premium Platform Electric (PPE) Audi ve Porsche'nin yeni ortak platformu.

Audi ve Porsche, 10 yıl önce başlayan teknoloji geliştirme alanındaki ortaklıklarını daha ileri taşımaya hazırlanıyor. Geleceğin mobilitesine birlikte şekil vermek ve ilerleyen dönemlerde elektrikli otomobillerin pazara daha hızlı sürülmesini sağlamak amacıyla başlatılan işbirliği kapsamında Premium Platform Electric (PPE) adı verilen bir mimari geliştiriliyor.



Teknolojik gelişim kapasitelerini etkin bir şekilde ortak kullanarak elektrikli otomobiller, dijitalleşme ve otonom sürüş konularında işbirliği gerçekleştiren Audi ve Porsche, aynı zamanda verimli geleneksel motor sistemleri geliştirmeye de devam ediyorlar.

Her iki şirketin maliyetlerini azaltmaya da katkı sağlayacak olan bu ortak girişim kapsamında, Ingolstadt ve Weissach'ta kurulan proje tesislerinde geliştirilmekte olan üç model serisi bulunuyor. İki şirket için de yeni modellere giden yolu açacak olan bu üç otomobil projesinden ikisi Audi, üçüncüsü ise Porsche tarafından yönetiliyor. Projede Audi'den 500, Porsche'den 300 tasarımcı yer alıyor. Her şirketten ekipler, haftanın iki gününü diğer şirketin tesislerinde geçiriyor.

Audi ve Porsche elektrikli otomobiller – ilk model 2021 yılında pazarda



Yeni elektrik mimarisi, Audi ve Porsche'nin aks mesafesi; iç mekan hacmi gibi elektrikli otomobillerin sağlayabildiği avantajlardan azami ölçüde faydalanmalarına imkan tanıyacak. Değişken mimari, bu özelliği sayesinde hem SUV hem de sedan modellerde kullanılabilecek. PPE mimarisini temel alan ilk modellerin 2021 sonunda pazara sunulması planlanıyor.

Volkswagen Grubu tarafından maliyet verimliliği odağında geliştirilen MEB (modüler elektrik platformu); PPE, iki geleneksel mimari ve yeni sportif model fikirleri, Audi'nin gelecekte son derece zengin bir ürün gamına sahip olmasını sağlayacak. Devam edegelen bu dönüşüm süreci, Audi'nin tüm kapasitesini ve finansal kaynaklarını doğru amaçlara yönlenmesini de sağlıyor.

https://www.teknotalk.com/audi-ve-porsche-elektrikli-otomobiller-62826/