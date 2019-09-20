Audi Türkiye'den Satış Danışmanlarına İşaret Dili Eğitimi

20.09.2019 03:10

Audi Türkiye'den 'Güzel Hareketler'

Audi Türkiye, Türkiye genelindeki yetkili satıcılarında görevli satış danışmanlarına 'İşaret Dili' eğitimi veriyor. Markanın satış-eğitim birimi tarafından gerçekleştirilen ve 'Güzel Hareketler' adı verilen proje çerçevesinde, 17 Audi satış danışmanı ve Doğuş Otomotiv'in distribütörlüğünü üstlendiği markalara diyalog, yol yardım ve çağrı merkezi hizmetlerini sunan Değer ve İlgi Merkezi (DİM)'den 2 uzman, 3 gün boyunca işaret dili eğitimi aldılar.

Türkiye genelinde sayısı 3 milyona yaklaşan işitme engelli bireylerin, gündelik yaşamlarında karşılaştıkları sorunun başında, iletişim geliyor. Günlük dilde kullanılmakta olan her kelimenin karşılığının Türk İşaret Dili (TİD)'nde bulunmaması ve işitme engelli bireylerin ortalama kelime dağarcığının 150 kelimeden oluşmasından dolayı, sanılanın aksine yazıyla iletişim kurulabilmesi mümkün olamıyor.



Audi ve İEEFD işbirliğiyle

Audi Türkiye'nin her yıl satış danışmanları arasında gerçekleştirdiği 'Audi Eğitim İhtiyaç Analizi' nde, bir satış danışmanının işaret dili eğitimi talep etmesi üzerine harekete geçen satış-eğitim ekibi, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği (İEEFD) işbirliğiyle, projeyi hemen başlattı.



'Güzel Hareketler' adı verilen proje; Audi Yetkili Satıcısı'na gelen işitme engelli bir misafirle, yazı yoluyla anlaşmayı deneyen ancak, tüm çabasına rağmen maalesef arzu edilen iletişimi kuramayan satış danışmanının talebiyle ortaya çıktı. İşitme engelli misafirin, mevcut koşullarda en tabii hakkı olan bilgi alma hakkının sınırlı kalmasına neden olduğu inancıyla, sorunun çözümü amacıyla İşaret Dili eğitimi talebinde bulunmasıyla temelleri atılan proje, kısa sürede hayata geçirildi.



İşitme engellilerin toplumsal paylaşımlarını artırmayı, sosyokültürel ihtiyaçları açısından eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olmayı, tüm engellilere yaklaşım bilincini geliştirmeyi, hizmet erişilebilirliğini sürdürülebilir hale getirmeyi ve herkese anadilinde özgürlük sunabilmeyi hedefleyen 'Güzel Hareketler'e, ilk planda 17 satış danışmanı ve DİM'den 2 uzman başvurdu.

Kaynak: Teknotalk.com