Audi RS 6 Avant Autoshow 2021 Mobility'de

Audi, Türkiye'nin ilk dijital otomobil fuarı Autoshow 2021 Mobility'de Türkiye'de satışa sunduğu modellerin yanısıra, RS 6 Avant'ın da tanıtımını yapıyor.

Marka ayrıca fuar alanında yer alan kiosklarıyla da müşterileriye gerçek zamanlı iletişim kuruyor.

Audi fuarda RS 6 Avant'ın yanı sıra Q model ailesinin üyeleri Q8, Q7, Q5 Sportback, ve Q3 Sportback, A6 Sedan, A5 Cabrio, A4 allroad, S3 Sedan ve A3 Sportback modelleri de otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Fuar süresince Audi standını gezen ziyaretçiler, araç görsellerinin üzerine tıklayarak konfigürasyon yapabilecek ve modelle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

Audi fuar süresince sergilediği modellere ek olarak, dört ayrı kioskla hizmetlerini aktarıyor.

Progress.audi

Audi'nin fuardaki ilk kiosku markanın vizyonu, fikirleri ve tutkusu ilgili bilgiler sunmayı hedefliyor. Ziyaretçiler kiosktan, Audi'nin dünyayı ileriye götürecek adımları nasıl atacağını, geleceğin mobilitesini nasıl şekillendireceğini inceleyebilecekleri progress.audi sitesine yönlendirilecek ve markanın geleceğe bakış açısını gözleme fırsatı bulmanın yanı sıra, yenilikçi tasarımlar ve çığır açan teknolojilerle sürdürülebilir mobilite çözümlerini nasıl geliştirdiğine tanık olacaklar.

Görüntülü görüşme kiosku – Audirect

Audi tutkunlarının diledikleri yerden, istedikleri zamanda, tercih ettikleri Audi Yetkili Satıcısı ile görüntülü görüşme yapabildikleri Audirect hizmeti fuarda bu kioskta sunuluyor. Audi Türkiye'nin, 2020 Haziran ayında devreye aldığı ve COVID-19 salgınıyla birlikte daha da tercih edilen satış uygulaması AUDIRECT özellikle salgın nedeniyle uygulanan kapanma döneminde Audi müşterilerinin son derece ilgi gösterdiği bir platform oldu. Audi Türkiye'nin görüntülü satış hizmeti olarak bilinen AUDIRECT'te ziyaretçiler, sanki fiziki anlamda bir showroomdaymış gibi satış temsilcisiyle görüşerek satış sürecine dahil olabiliyor.

seninaudin.com'dan Audi Shop ve Orijinal Aksesuar kioskları

Fuar ziyaretçilerinin, fuar süresince yararlabilecekleri diğer iki kiosk ise seninaudin.com platformundan yönlendirilecekleri Audi Shop ve Orijinal Aksesuar.

Audi'nin teknoloji ve tasarım anlayışından ilham aldığı giyimden, model araca, hediyelik eşyadan araç aksesuarlarına kadar birçok farklı ürün Audi Shop'ta yer alıyor.

Audi'ye özel üretilen Orijinal Aksesuarlar ise, araçlarını kişiselleştirmek isteyen Audi sahiplerine ihtiyaçları olan her detayın düşünüldüğü, farklı kategorilerdeki ürünleri sunuyor.

Audi RS 6 Avant

Audi'nin yüksek performans odaklı, 25 yıllık RS çalışmalarının bir ikon haline gelmiş olan versiyonu RS 6 Avant, Audi Sport'un geliştirmeleriyle mild hibrit sisteme kavuşmuş ve bu sayede artan verimlilikle birleşen daha da fazla güç elde edilmiş.

25 yıllık RS tarihi süresince tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve tam anlamıyla bir ikon haline gelen Audi RS 6 Avant Audi standının en ilgi çeken modellerinden biri.

Modeldeki 4.0 TFSI, 600 PS güç ve 800 Nm tork sunuyor. Sadece 3,6 saniyede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşan model 12 saniyede 200 km/s değerine erişiyor. En yüksek hızı 250 km/s olan RS 6 Avant, isteğe bağlı alınabilen dinamik paketle 280 km/s, dinamik paket plus 305 km/s hızlara kadar çıkabiliyor.

48 voltluk ana elektrik sistemi sayesinde turbo twin V8 motor, maksimum performansı yüksek verimlilikle birleştiriyor. Mild hibrit sistemin (MHEV) kalbinde bir alternatör bulunuyor. Frenleme sırasında 12 kW'a kadar güç geri kazanılabiliyor ve ayrı bir lityum iyon pilde saklanıyor. Sürücünün 55 ila 160 km/s arasında bir hızda ayağını gaz pedalından çekmesiyle, sürüş yönetimi iki seçenekten birini seçiyor. Gaz pedalına basıldığında, alternatör motoru yeniden çalıştırıyor. MHEV teknolojisi, 22 km/s hıza kadar çalıştırma/durdurma işlemine izin veriyor. Bu sayede günlük sürüşte 100 kilometrede 0,8 litreye kadar yakıt tasarrufu mümkün kılınıyor.

RS6 Avant'taki bir başka verimlilik sistemi ise COD; düşük ve orta hızda, 2, 3, 5 ve 8 numaralı silindirler devre dışı bırakılıyor. Optimize edilmiş vites değiştirme sürelerine sahip standart sekiz vitesli tiptronic, RS 6 Avant'ın 4.0 TFSI motorunun gücünü quattro sürekli dört tekerlekten çekişe aktarıyor.

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