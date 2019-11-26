Audi iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacak
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Audi iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacak

Volkswagen grubuna bağlı Audi 2025 yılına kadar toplam iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.

26.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:09
Audi iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacak

grubuna bağlı 2025 yılına kadar toplam iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.


Maliyetleri düşürmek ve yeni elektrikli otomobil üretimine adapta olabilmek için yeniden yapılanma planı hazırlayan Alman üretici bu plan sonucunda 6 milyar euro tasarruf etmeyi ve yüzde 9 ila 11 arasındaki karlılık oranını korumayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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