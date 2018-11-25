Audi, İlk Tam Elektrikli Otomobilinin Tanıtımı İçin Venıce'i Seçti

Audi, ilk tam elektrikli otomobilinin tanıtımı için VENICE'i seçti



Audi, yeni tam elektrikli Audi e-tron modelinin tanıtım filmi için Sony'nin film kamerası sistemi VENICE modelini kullandı.

Birinci sınıf otomobil üreticisi Audi, ilk tam elektrikli otomobil modeli yeni e-tron'un reklam çekimleri için Sony'nin CineAlta Full Frame kamerasını seçti. Reklamın prodüksiyonu KROPAC MEDIA GmbH tarafından yapıldı ve film; otomobilin hemen hemen hiç ses çıkarmayan motorunu öne çıkarmak için sessiz ve doğal bir ortamda çekildi.

Etkileyici Full Frame görüntü sensörüyle donatılan Sony VENICE, hemen hemen her formatta büyüleyici görseller yakalayabilme ve muhteşem bir alan derinliği sunabilme özelliği ile elektrikli sürüşün sessiz atmosferini ekrana mükemmel şekilde yansıttı; bu da Audi ve KROPAC MEDIA GmbH şirketlerinin bu çekimde VENICE kamera sistemini seçmelerinin temel nedenlerinden biriydi.

Audi iletişim ekibinin Baş Yapımcısı Philip Hollerbach şu yorumu yaptı:



"Filmimizin odak noktası, Audi e-tron sürmenin verdiği hissiyat ve desteklediği çevre dostu yaşam tarzıydı. Sony'nin VENICE kamera sistemi bunun için ideal çözüm oldu."

KROPAC MEDIA GmbH Yönetici Direktörü Berti Kropac ise şunları ekledi:

"Büyük Full Frame sensör, sakinlik yayan, yumuşak ve göze çarpmayan bir görüntü oluşturuyor ve e-tron'u geleceğe dönük bir ürün olarak yansıtıyor."

24 x 36 mm boyut desteği, sofistike görsel efektler için maksimum 6K çözünürlüğe ulaşabilmesi ve kamera gövdesinin içine yerleştirilmiş servo kontrollü; 8 kademeli mekanik ND filtre mekanizması ile Sony VENICE, filmin dış çekimlerinde Audi'nin özelliklerini en iyi şekilde yansıtmasını sağladı. Prodüksiyon şirketine 0,3 ila 2,4 kademelerle tüm filtre aşamalarını anında değiştirme gücü sağlayan sistem sayesinde; kamera operatörleri ışık değişikliklerine hızla tepki verebildi ve kesinti süresi en aza indirilebildi.

Ticaret fuarlarında veya dünya prömiyeri etkinliklerinde kullanılmak üzere genellikle yeni Audi modellerinin dinamik sürüş çekimlerini yapan KROPAC MEDIA GmbH şöyle açıkladı:

"Tek bir düğmeye dokunuyorsunuz, VENICE sadece iki saniyede ND filtresini değiştiriyor. Bu özellik henüz başka hiçbir kamera sisteminde yok."

Sony Professional'ın Film Departmanı Ürün Pazarlama Müdürü Sebastian Leske; konu aksesuarlar olduğunda, Sony'nin film prodüksiyonlarında müşterilerine mümkün olan en iyi çözümleri sunmak istediğini söyledi:

"VENICE ile, film yapımcıları yaratıcı fikirlerini ekrana taşırken harcanan zamanı ve masrafları en alt düzeyde tutabiliyor. Audi reklamı, bunun bir çelişki olmadığını ve Sony'nin, otomobil üreticilerine reklamların her karesine duygu katma konusunda yardımcı olabileceğini etkileyici bir şekilde kanıtlıyor."

Markanın tam elektrikli serisinin ilk modeli Audi e-tron'un dünya prömiyeri 17 Eylül'de San Francisco'da yapılmıştı. Elektrikli spor SUV, tipik bir lüks arabanın genişliğini ve konforunu günlük kullanıma uygun bir ürün yelpazesiyle bir araya getiriyor.

Audi e-tron World Premiere Highlight Reel