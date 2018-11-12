Audi E-tron Alexa ile Geliyor, Bilgi Eğlence Sistemine Sesli Komut Ekledi

Audi e-tron Alexa ile geliyor



Audi'nin ilk tam elektrikli modeli olan e-tron'a, Amazon sesli komut sistemi Alexa'yı da entegre ediyor. Audi e-tron Alexa entegrasyonu neler sağlayacak?



Audi, dijitalleşme stratejisi kapsamında kullanıcılara daha geniş bağlanabilirlik imkanları sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan ve 2019 yılında Avrupa'da satışa sunulacak olan markanın ilk tam elektrikli modeli Audi e-tron'un, bilgi-eğlence işletim sistemine Amazon'un sesli komut sistemi Alexa da entegre edildi. Audi e-tron kullanıcıları artık evlerinde veya diğer Alexa uyumlu akıllı cihazlarında olduğu gibi, araçlarının içinde de Alexa'nın birçok özelliğinden yararlanabilecek.

Audi'nin MMI bilgi-eğlence sistemine entegre ettiği Alexa'yı kullanmak için; araç sahipleri veya yolcuların akıllı telefona veya ek bir aplikasyona ihtiyacı olmayacak.

Kullanıcıların, Amazon hesaplarını e-tron'a tanıtması yeterli olacak. MMI sistemindeki LTE mobil data modülü; kullanıcıların ses komutlarıyla Amazon server'larına ulaşmasını sağlayacak. Kullanıcıların e-tron'un araç içi ses komut sistemine "Alexa" şeklinde seslenerek başlatılacak sistemle; haber servislerinden, Amazon alışveriş hizmetine, Amazon Music'ten sesli kitaplara kadar yüzlerce hizmete erişilebilecek. E-tron sahipleri ayrıca Alexa ile araçlarını terk etmeden, sadece sesle komut vererek evlerindeki ışıkları, ısıtmayı veya kapı kilitlerini de kontrol edebilecek.