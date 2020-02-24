Audi'den sanal ve interaktif fabrika turu

24.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:41

Audi otomotiv dünyasında sanal interaktif fabrika turu sunan ilk marka oldu.







www.audi.stream sitesinden markanın Ingolstadt'taki fabrikasında bulunan birçok üretim noktası canlı yayında İngilizce konuşan rehberler ile gezilebiliyor.



Audi'nin 12 Şubat'tan itibaren ziyarete açtığı www.audi.stream sitesi, otomobilseverlere ve Audi tutkunlarına, markanın kalbine bir yolculuk sunarken, birçok üretim noktasında Audi'lerin nasıl üretildiğini de gözler önüne seriyor.



Yaklaşık 20 dakika süren AudiStream sanal turunda, A3'ün boyama alanından, A4'ün üretim hattına kadar birçok nokta canlı yayınla izleniyor. Canlı yayının yanında İngilizce konuşan rehberler üretim noktaları veya marka ile ilgili de bilgiler veriyor. Ayrıca ziyaretçilerin sorularını da cevaplıyor.



