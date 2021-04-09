Audi'de hedef podyum
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Audi'de hedef podyum

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
Audi'de hedef podyum

Şubat ayının sonunda Diriyah’da gerçekleşen iki yarışla başlayan Formula E, Avrupa’ya geliyor.

CARMEDYA.COM – Şubat ayının sonunda Diriyah'da gerçekleşen iki yarışla başlayan Formula E, Avrupa'ya geliyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da 10 – 11 Nisan'da düzenlenecek Formula E'nin üçüncü ve dördüncü yarışlarında Audi Sport ABT Schaeffler, ilk kupalarını almak istiyor.

Dünya Fuarı (Esposizione Universale di Roma) veya bilinen adıyla EUR Bölgesi'nin ortasından geçen pist "La Nuvola" kongre merkezi boyunca uzanıyor. Üç yeni hızlı viraj gibi yeni düzenlemelerle, 2 bin 860 km'den 3 bin 385 km uzunluğa ulaşan yeni pist, "Palazzo della Civiltà Italiana" gibi bölgenin önemli binalarını da içeren bir bölge içinde yer alıyor.

di Grassi'den FIA'ya teşekkür

FIA'nın, yarışları daha da heyecan verici hale getirmek amacıyla, Roma'daki pisti neredeyse tamamen yeniden tasarlayarak son derece başarılı bir iş çıkardığını söyleyen Audi Sport ABT Schaeffler takım pilotlarından Lucas di Grassi, "Yeni düzen harika. Daha uzun ve daha hızlı düzlüklere sahip. Ayrıca daha fazla geçişe fırsat sunuyor. Eminim Formula E izleyenleri bundan çok hoşnut kalacaklar. Burada yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"Roma sezonun en iyi mücadelesine tanık olacak"

Şu ana kadar elde edilen sonuçların takımın gerçek gücünü yansıtmadığını söyleyen Takım Direktörü Allan McNish ise, "Açılış yarışlarında takım olarak 19 puan topladık. Rene Rast, az farkla dördüncülüğü ve podyumu kaçırdı. Buna karşın, tüm Audi e-tron FE07'ler Diriyah'da çok hızlıydı. Bu deneyim, testler ve yoğun hazırlık süreci, ekibimize ve sürücülerimize ek güven verdi. Şimdi çalışmalarımızı kupalarla ödüllendirmek istiyoruz. Roma bunun için mükemmel bir yer. Tıpkı iki yıl önce olduğu gibi, Roma'daki mücadelenin sezonun en önemli olaylarından biri olacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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