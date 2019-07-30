Audi Cup başlıyor! Fenerbahçe - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin de yer aldığı Audi Cup 2019 bugün başlıyor. Sarı lacivertliler, Bayern Münih ile bu akşam karşılaşacak. Turnuvanın diğer maçında Real Madrid - Tottenham mücadele edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Audi Cup maçları için canlı yayın kanalı araştırılıyor. Peki Fenerbahçe - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Audi Cup 2019 turnuvasında Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur yer alıyor. Fenerbahçe, ilk maçını Bayern Münih ile yapacak. Allianz Arena'da oynanacak Fenerbahçe Bayern Münih maçı TSİ 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe Bayern Münih maçı Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı ayrıca aşağıdaki ulusal kanallar da yayınlayacak.

Fenerbahçe - Bayern Münih maçını yayınlayan kanallar: ESPN, ZDF, İçtimai TV, Super Sport, Arena Sport,RMC Sport 1, Viasat Sports, SONY TEN 2, HUB Sports 2,Sport TV1, Fox Sports Go, Fox Sports 4, Astro Go, Astro SuperSport 2, Viaplay Denmark, TV3 Sport

FENERBAHÇE'NİN AUDİ CUP KADROSU AÇIKLANDI!

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

AUDI CUP FİKSTÜRÜ

30 TEMMUZ SALI

TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid

TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 TEMMUZ ÇARŞAMBA

TSİ 19:00 3.'lük maçı

TSİ 21:30 Final maçı