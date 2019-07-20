Audi Cup 2019 hangi kanalda açıklandı! İşte 3 büyüklerin hazırlık maçı takvimi

Audi Cup 2019 hangi kanalda açıklandı! İşte 3 büyüklerin hazırlık maçı takvimi

Fenerbahçe'nin yer alacağı Audi Cup 2019 heyecanla bekleniyor. Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi en ciddi sınavını verecek. Audi Cup ile birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın hazırlık maçları programı ve canlı yayınlanacak kanal belli oldu. İşte hazırlık maçı takvimi...

Audi Cup 2019 hangi kanalda açıklandı! İşte 3 büyüklerin hazırlık maçı takvimi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarları, yeni sezon öncesinde takımlarını ve yeni transferleri izlemek istiyorlar. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için flaş transferlere imza attırıyorlar. Fenerbahçe, Boluspor ve Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçlarını 2-0 kazandı. Galatasaray ise Leipzig'e oynadığı maçı 3-2 kaybetti. Önümüzde hafta, üç büyükleri Audi Cup 2019 gibi daha ciddi hazırlık maçları bekliyor. İşte detaylar...

AUDI CUP 2019 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki turnuva Audi Kupası, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ile birlikte organizasyondaki diğer takımlar Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur. Biletler 25 Euro'dan www.audicup.com adresinden satışta. Fenerbahçe ile birlikte Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un mücadele edeceği Audi Cup maçları da D-Smart ekranlarından yayınlanacak.

ÜÇ BÜYÜKLERİN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

TARİHSAATKARŞILAŞMA
22 Temmuz Pazartesi 19.30Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe19.30Fenerbahçe - Hertha Berlin
25 Temmuz Perşembe20.00Galatasaray - Augsburg
27 Temmuz Cumartesi18.00Beşiktaş - Eibar
30 Temmuz Salı19.00Tottenham-Real Madrid
30 Temmuz Salı21.30Bayern Münih - Fenerbahçe
31 Temmuz Çarşamba19.00Audi Cup 3.'lük Maçı
31 Temmuz Çarşamba21.30Audi Cup Final Maçı
2 Ağustos Cuma19.00Beşiktaş - Udinese
4 Ağustos Pazar18.00:Beşiktaş - Brescia
10 Ağustos Cumartesi20.00Beşiktaş - Panathinaikos
11 Ağustos Pazar22.00Fiorentina - Galatasaray
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