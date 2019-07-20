Audi Cup 2019 hangi kanalda açıklandı! İşte 3 büyüklerin hazırlık maçı takvimi
Fenerbahçe'nin yer alacağı Audi Cup 2019 heyecanla bekleniyor. Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi en ciddi sınavını verecek. Audi Cup ile birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın hazırlık maçları programı ve canlı yayınlanacak kanal belli oldu. İşte hazırlık maçı takvimi...
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarları, yeni sezon öncesinde takımlarını ve yeni transferleri izlemek istiyorlar. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için flaş transferlere imza attırıyorlar. Fenerbahçe, Boluspor ve Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçlarını 2-0 kazandı. Galatasaray ise Leipzig'e oynadığı maçı 3-2 kaybetti. Önümüzde hafta, üç büyükleri Audi Cup 2019 gibi daha ciddi hazırlık maçları bekliyor. İşte detaylar...
AUDI CUP 2019 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki turnuva Audi Kupası, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ile birlikte organizasyondaki diğer takımlar Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur. Biletler 25 Euro'dan www.audicup.com adresinden satışta. Fenerbahçe ile birlikte Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un mücadele edeceği Audi Cup maçları da D-Smart ekranlarından yayınlanacak.
ÜÇ BÜYÜKLERİN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
|TARİH
|SAAT
|KARŞILAŞMA
|22 Temmuz Pazartesi
|19.30
|Fenerbahçe - Wolfsburg
|25 Temmuz Perşembe
|19.30
|Fenerbahçe - Hertha Berlin
|25 Temmuz Perşembe
|20.00
|Galatasaray - Augsburg
|27 Temmuz Cumartesi
|18.00
|Beşiktaş - Eibar
|30 Temmuz Salı
|19.00
|Tottenham-Real Madrid
|30 Temmuz Salı
|21.30
|Bayern Münih - Fenerbahçe
|31 Temmuz Çarşamba
|19.00
|Audi Cup 3.'lük Maçı
|31 Temmuz Çarşamba
|21.30
|Audi Cup Final Maçı
|2 Ağustos Cuma
|19.00
|Beşiktaş - Udinese
|4 Ağustos Pazar
|18.00:
|Beşiktaş - Brescia
|10 Ağustos Cumartesi
|20.00
|Beşiktaş - Panathinaikos
|11 Ağustos Pazar
|22.00
|Fiorentina - Galatasaray