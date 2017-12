Audi, çalışanlarının sırt ağrısına son vermeye hazırlanıyor

CARMEDYA.COM – Audi, geliştirdiği ergonomi destek ekipmanı sayesinde çalışanlarının sırt ve iskelet ağrısına son vermeye hazırlanıyor. Bu ekipman aynı zamanda çalışanların fiziksel eforunu azaltırken verimliliğini de artırması hedefleniyor.



Audi"nin ergonomi destek ekipmanı, ağır malzemelerin kaldırılıp taşınmasını kolaylaştırırken, sırt kaslarındaki zorlanmayı da azaltacak. Vücuda takılan ve ağırlık kaldırmayı kolaylaştıran cihaz yaklaşık 3 kilogram ağırlığında. Dış iskelette üst gövde, bel ve uyluğa bağlanan metal çerçeveler, taşıyıcı bir yapıyla birleştiriliyor. Dış iskeleti takmak için, işçi önce donanımı bir kazak gibi başından geçirip, kayışlarla uyluklarına bağlaması gerekiyor. Ardından, ağırlığı dağıtmaya yarayan iki adet, el büyüklüğünde levha, uylukların üzerine yerleştiriliyor.



Kaslarındaki zorlanmayı yüzde 20 ila 30 arasında azaltıyor





Şirket, dış iskeletin özellikle işçilerin yük kaldırmak veya bırakmak üzere öne doğru eğildikleri durumlarda kullanılacağını belirtti. Ergonomik yapısı sayesinde ağır yükleri taşımak da daha kolay, çünkü dış iskelet ağırlığı belden, uyluktaki kaslara aktarıyor. Bu da sırt kaslarındaki zorlanmayı yüzde 20 ila 30 arasında azaltırken, aynı zamanda kullanıcının sağlıklı bir pozisyonda çalışmasını sağlıyor. Donanım, ergonomik yapısı sayesinde montaj işçilerinin gündelik çalışmalarına destek olurken, hareketlerini de kısıtlamıyor.







Endüstride geniş bir kullanım alanına sahip olan bu ekipmanın ilk versiyonları, Audi"nin Ingolstadt ve Neckarsulm fabrikalarındaki işçiler tarafından test edilmeye başlandı. Örneğin, tümüyle demonte lojistik faaliyetlerinde, dış iskelet montaj hattındaki çalışanların parçaları sandıklardan çıkarmalarına yardımcı oluyor. Üretimde ise orta konsolun montajını ve ağır malzeme kutularının taşınmasını kolaylaştırıyor. Test kapsamında, dış iskeletin gündüz vardiyasında kullanımı kademeli olarak 2 saatten 7 saate çıkarıldı.



