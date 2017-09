Audi Aı Sıkışık Trafik Pilotu ile Otomatik Sürüş Bir Başka

Audi AI sıkışık trafik pilotu ile otomatik sürüş yepyeni bir seviyeye taşınıyor





Audi tarafından geliştirilen sıkışık trafik pilotu, yoğun trafikte 60 kilometre kadar otomatik sürüş gerçekleştiriyor. Audi AI sıkışık trafik pilotu, dünyada SAE standartlarına göre 3. seviyede otonom sürüşe olanak tanıyan ilk sistem.





Audi AI sıkışık trafik pilotu, yeni Audi A8'in yoğun trafikte 60 kilometreden düşük hızlarda ilerlemesi durumunda, ana yollarda ve iki yönlü trafiğin fiziksel bariyerlerle ayrıldığı çok şeritli otoyollarda sürüş kontrolünü ele alıyor. Sistem, kendi şeridinde durma pozisyonundayken ilerleme, hızlanma, direksiyon kontrolü ve frenleme gibi fonksiyonları yerine getiriyor. Ayrıca aniden öne geçen araçları algılıyor.



Audi AI traffic jam pilot in the new Audi A8



Audi AI Sıkışık Trafik Pilotu için AI Düğmesine Basmak Yeterli!





Sürücü, orta konsol üzerindeki AI düğmesine basarak sıkışık trafik pilotunu devreye aldığında, ayağını gazdan, ellerini de direksiyondan çekebiliyor. Yine de sürücünün, tetikte kalması ve sistemin komutuyla otomobilin kontrolünü devralmaya hazır olması gerekiyor. 2. Seviyede otonom sürüşün aksine, otomobili sürekli takip etmek zorunda olmayan sürücüler, araçtaki bilgi ve eğlence sisteminin desteklediği başka bir etkinliğe odaklanabiliyorlar. Audi sanal kokpit, yeni A8'in hareketlerini ve çevresindekileri biçimlendirilmiş bir şekilde görüntülüyor.



Sıkışık trafik pilotu devredeyken, bir kamera sürücünün gerekirse direksiyon kontrolünü devralmaya hazır olup olmadığı kontrol ediyor. Kamera, başın ve gözlerin konumunu ve hareketini analiz ederek anonim veriler oluşturuyor. Örneğin, sürücünün gözleri uzun bir süre kapalı kalırsa, sistem sürücüye otomobilin kontrolünü devralma komutu veriyor. Devralma komutu, görsel ve işitsel uyarılarla başlayarak, acil durum frenine kadar üç aşamadan oluşuyor. Hız 60 kilometreyi aşarsa veya trafik açılmaya başlarsa, sıkışık trafik pilotu, sürücüye sürüşü devralması gerektiğini bildiriyor. Sürücünün bu komutu ve ardından gelen uyarıları dikkate almaması halinde otomobil, bulunduğu şeritte tamamen durana kadar fren yapıyor.



Audi, yeni A8'de sıkışık trafik pilotunun seri üretimini, ilgili ülkelerdeki yasal koşullara göre kademeli olarak gerçekleştirmeyi planlıyor.



