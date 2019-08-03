Audi A3 Sportback'te 0 faiz fırsatı

Audi'nin Premium kompakt sınıftaki iddialı modeli Audi A3'ün beş kapılı versiyonu A3 Sportback'ler Ağustos ayında çok özel avantajlarla sahiplerini bekliyor.

Türkiye'nin her yerindeki Audi yetkili satıcılarında geçerli olan avantaj kapsamında, 31 Ağustos tarihine kadar vdf'den alınacak kredilerde 70 bin TL için 6,12 veya 18 ay vadede yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor.

Temmuz ayında başlatılan Q2 modellerinde de 0 faiz kampanyası Ağustos ayında da devam ediyor.

Kaynak: Bültenler