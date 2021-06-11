AÜ ZİRAAT, BUĞDAY HASADINDA REKOR KIRDI
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AÜ ZİRAAT, BUĞDAY HASADINDA REKOR KIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜNYA genelinde kuraklık nedeniyle buğdayda verim düşerken, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi'nin Aksu'daki araştırma ve uygulama alanında bilimsel yaklaşım sayesinde buğday hasadında rekor kırıldı.

DÜNYA genelinde kuraklık nedeniyle buğdayda verim düşerken, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi'nin Aksu'daki araştırma ve uygulama alanında bilimsel yaklaşım sayesinde buğday hasadında rekor kırıldı.

AÜ Ziraat Fakültesi'nin araştırma ve uygulama alanı olan Aksu ilçesindeki arazisinde hasat gerçekleştirildi. Yapılan hasat sonrasında kuraklığa rağmen Türkiye'deki buğday rekoltesinin üzerinde verim elde edildi. AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak Aksu kampüsümüzde bulunan yaklaşık bin 100 dönüm arazinin 830 dekar alanında buğday üretimi yaptık. Bu yıl son yıllarda hiç görülmeyen bir kuraklık yaşanmasına rağmen biz Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bir verim elde ettik. Özellikle üretim aşamasındaki uygulamaları doğru ve zamanında yapmamız sayesinde yaklaşık olarak dekara 425 kilogram buğday hasadı elde ettik" dedi.

BAŞARILI BİR ÜRETİM MODELLEMESİ YAPILDI

Bu yılki kuraklık sebebiyle Türkiye genelinde verim sıkıntısı olduğunu söyleyen Dekan Prof. Dr. Mustafa Erkan, Konya başta olmak üzere ülke genelinde yeterli hasat yapılamadığını, bu yıl buğdayda yaklaşık 5 milyon ton rekolte kaybı beklendiğini, bunun neredeyse bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 25'i oranında rekolte kaybı demek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Erkan yapılan başarılı üretim modellemesi ile bu yılki zorlu şartlara rağmen geçen yılki verimin üzerinde verim aldıklarını belirtti.

DOĞRU ZAMANLAMA ÖNEMLİ

Bu verimde özel yetiştiricilik şartlarının etkili olduğunu söyleyen Dekan Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Bu dönem için kasım ayında başladığımız ekimleri zamanında yaptık. Bitkilerde yabancı ot mücadelesini ve gübrelemeyi tam zamanında yaptık. Yine tohum sıklığını doğru bir şekilde ayarladık. Kısaca yetiştiricilik anlamında uygulanabilecek tüm tarımsal uygulamaları tam ve zamanında yapmamız sebebiyle verimin birçok yerde düşük olmasına rağmen biz tam aksine geçen yılki ortalamamızın üstüne çıktık" diye konuştu.

ATA TOHUM YETİŞTİRİLDİ, İSTEYENE SATACAĞIZ

Yeni bir uygulama olarak ata tohum üretip satışa geçtiklerini belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan, şöyle konuştu: "Bu yıl Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cengiz Toker'in ata tohum yetiştirilmesi konusundaki isteği doğrultusunda buğday hasadımızın belli bir miktarında da eski tohumlarımızdan olan ata tohumu üretimi yaptık. Bu tohumun belirli bir miktarını fakültemizin satış ofisinde isteyen herkese satışını yapacağız. Bir miktarını da gelecek yıl tohumluk olarak ayırarak bu üretim miktarını gelecek yıl daha da arttırmayı düşünüyoruz."

AÜ ZİRAAT, BUĞDAY HASADINDA REKOR KIRDI
AÜ ZİRAAT, BUĞDAY HASADINDA REKOR KIRDI
AÜ ZİRAAT, BUĞDAY HASADINDA REKOR KIRDI
AÜ ZİRAAT, BUĞDAY HASADINDA REKOR KIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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