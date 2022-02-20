AÜ, YÖK'ün 2021 raporunda en başarılı üniversiteler arasında yer aldı

Türkiye'deki üniversitelerin 2021 yılında gösterdiği performanslarının değerlendirildiği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021"de pek çok alanda başarı gösteren üniversiteler sıralandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleriyle bunlara bağlı çıktılarının incelendiği raporda AÜ, "Ar-Ge, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" kategorilerinde yer alan 5 farklı başlıkta ilk 3'te olma başarısını gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, AÜ'nün, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020'de olduğu gibi 2021 değerlendirme raporunda da akademik bilgi birikimini, alanında ilk olan pek çok hizmet ve anlayışının getirdiği tecrübe ve kalitesini YÖK nezdinde bir kez daha tescil ettirdiği vurgulandı.

Rapora göre, Anadolu Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonunun bir parçası olarak sunduğu nitelikli yükseköğretim hizmetleriyle "Yabancı uyruklu öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler" başlığında birinci olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Rekabetçi ve gelişim odaklı eğitim anlayışının bir parçası olarak kazanılan başarılar ise Anadolu Üniversitesini 'Alınan ödül ve nişan sayısının en yüksek olduğu üniversiteler' başlığında birinciliğe taşıdı. Anadolu Üniversitesi 'Merkezi bütçe dışı gelir oranının en yüksek olduğu devlet üniversiteleri' başlığında da birinci oldu. 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' kategorisi altında belirlenen, 'Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısının yüksek olduğu üniversiteler' başlığında ikinci olma başarısını gösteren AÜ, 'Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın' kategorisinde değerlendirilen, 'Ar-Ge'ye harcanan yatırım bütçesi oranının en yüksek olduğu üniversiteler' başlığında ise üçüncü olarak 2020 yılında da olduğu gibi YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda 5 farklı başlıkta ilk 5 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi."

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "2021 yılı, 2020 yılında olduğu gibi akademik kadromuzun öz verili çalışmaları ile birçok alanda önemli başarılar ortaya koyduğumuz bir yıl oldu. Üniversitemizi başarı sıralamalarında daha üst sıralara taşımak için tüm kadrolarımızla titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle, ortaya koyduğumuz başarıya katkı sunan tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum."??????? ifadesini kullandı.