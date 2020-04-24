AÜ Sosyal Bilimler Dergisi "100. Yılında TBMM-Milli Egemenlik Özel Sayısı" yayınlandı Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Bilimler Dergisinin, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı editörlüğündeki "100. Yılında TBMM-Milli Egemenlik Özel Sayısı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okuyucularla buluştu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Bilimler Dergisinin, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı editörlüğündeki "100. Yılında TBMM-Milli Egemenlik Özel Sayısı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okuyucularla buluştu.

Rektörlükten yapılan açıklamada, kuruluşunun 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin akademik boyutlarıyla ele alınması amacıyla yayımlanan bu özel sayıda, hakem süreçlerini başarıyla tamamlayan makalelere yer verildiği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin 23 Nisan'a özel "100. Yılında TBMM-Milli Egemenlik Özel Sayısı" için yapılan duyuruya birçok makale gönderildi. Gönderilen makaleler içerisinde altı makale 23 Nisan Özel Sayısı için yayına kabul edildiği kaydedildi.

Sosyal Bilimler Dergisi'nin özel sayısının editörlüğünü üstlenen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise kaleme aldığı sunuş yazısında, "Çalışmaları ile değerli katkılarını esirgemeyen yazarlarımıza, değerlendirme ve yayın süreçlerindeki desteklerinden dolayı hakemlerimize, editör kurulumuza ve yayın kurulumuza teşekkürlerimizi sunarım. Büyük Millet Meclisimizin 100. Yılı hepimize kutlu olsun. Keyifli okumalar dileklerimle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA