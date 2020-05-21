AÜ SODİGEM'den "50 Soruda Sosyal Medya Serisi" Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) her yaştan sosyal medya kullanıcısının, sosyal medya ve kullanımına ilişkin bilmesi gereken ve merak ettiği bilgilerden oluşan "50 Soruda Sosyal Medya Serisi" isimli çalışmasını piyasaya...

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) her yaştan sosyal medya kullanıcısının, sosyal medya ve kullanımına ilişkin bilmesi gereken ve merak ettiği bilgilerden oluşan "50 Soruda Sosyal Medya Serisi" isimli çalışmasını piyasaya çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

Üniversitenin Haber Merkezi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, SODİGEM uzmanlarınca yapılan değerlendirmede, 2020 yılı son verilerine göre, dünyada her iki kişiden biri en az bir sosyal medya platformunu aktif biçimde kullandığı, dünya üzerinde sosyal medya kullanan kişi sayısının son bir yıl içerisinde yüzde 9,2 artış göstererek 3,8 milyara ulaştığı belirtildi.

İnternet kullanıcılarının sosyal aktiviteleri incelendiğinde, bireylerin günlük ortalama 2 saat 24 dakika sosyal medyada aktif oldukları tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada:

"Hayatımızda artık bu denli büyük bir yere sahip olan sosyal medya platformlarını kullanırken avantajları ve dezavantajlarını bilmek, gelişim sürecini ve amaçlarını iyi analiz etmek, olası risklere karşı tedbirli olarak bilinçli birer sosyal medya kullanıcı olmak oldukça önemlidir. SODİGEM bu amaçla her yaştan sosyal medya kullanıcısının, sosyal medya ve kullanımına ilişkin bilmesi gereken ve merak ettiği bilgilerden oluşan "50 Soruda Sosyal Medya Serisi'ni" hazırlamıştır. Bu serinin amacı tüm yönleriyle sosyal medya endüstrisini ve sosyal medya platformlarını tanıtan rehber niteliğinde bir çalışma sunmaktır.

SODİGEM yayınları olarak hayata geçirilecek olan 50 Soruda Sosyal Medya Serisi'nde, sosyal medya ile ilgili genel sorulardan oluşan elli soruluk ilk kitabın ardından; dünya ve Türkiye ölçeğinde popüler olan sekiz sosyal medya platformu ayrı ayrı ele alınarak yine elli soruda analiz edilmiştir. Serinin kitapları, her biri ayrı ayrı 50 soruda incelenen Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, Pinterest, LinkedIn, YouTube ve WhatsApp'tan oluşmaktadır. Önümüzdeki haftalarda okuyucularıyla buluşmaya hazırlanan kitaplar Anadolu Üniversitesi SODİGEM biriminden ücretsiz olarak temin etmek mümkün olacak." denildi.

Kaynak: AA