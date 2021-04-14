AÜ Rektörü Ünüvar: "(Yıldırım Akbulut) Saat 14 civarında hayatını kaybetti"
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AÜ Rektörü Ünüvar: "(Yıldırım Akbulut) Saat 14 civarında hayatını kaybetti"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması ANKARA - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması ANKARA - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, açıklamalarda bulundu.

AÜ Rektörü Ünüvar: '(Yıldırım Akbulut) Saat 14 civarında hayatını kaybetti'
AÜ Rektörü Ünüvar: '(Yıldırım Akbulut) Saat 14 civarında hayatını kaybetti'
AÜ Rektörü Ünüvar: '(Yıldırım Akbulut) Saat 14 civarında hayatını kaybetti'
AÜ Rektörü Ünüvar: '(Yıldırım Akbulut) Saat 14 civarında hayatını kaybetti'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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