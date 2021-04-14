AÜ Rektörü Ünüvar: "(Yıldırım Akbulut) Saat 14 civarında hayatını kaybetti"
Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması ANKARA - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması ANKARA - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu