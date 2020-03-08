AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan "Dünya Kadınlar Günü" mesajı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan "Dünya Kadınlar Günü" mesajı - Haber
Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Dünya Kadınlar Günü, Çomaklı, Güncel

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan "Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:04
AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Çomaklı mesajında, herkesin ilk öğretmenleri olan, sevgileri, fedakarlıkları, gayretleri ve emekleriyle geçmişin şekillenmesinde ve geleceğin inşa edilmesinde büyük role sahip kadınların bu anlamlı gününü kutladı.

Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma'nın Kurtuluş Savaşı'nda, Zeynep Sağır, Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'in 15 Temmuz'da gösterdiği gibi kadınların, tarihin bütün kırılma anlarında canları pahasına Türkiye'ye sahip çıktığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, Zübeyde Hanım gibi millete her daim umut olacak, vatanın kurtuluşunu müjdeleyecek evlatlar yetiştirmiş, ailenin içindeki hayati vasıflarının yanı sıra sağlık sektöründen eğitime, siyasetten iş hayatına kadar toplumun her aşamasında vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Bugün vesilesiyle, uğradıkları her türlü ayrımcılık, hak gasbı ve şiddete karşı kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirtir; bizi bugünlere taşıdıkları ve geleceğe yönelik en büyük teminatımız oldukları için kadınlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Abdülkadir Ömür Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan "Dünya Kadınlar Günü" mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:42:22. #1.15#